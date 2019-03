Vacances Présidentielles: Macky Sall annoncé à Abu Dhabi Le chef de l’Etat va prendre des vacances bien méritées après sa réélection avec plus de 58% des voix. Macky Sall devrait se rendre à Abu Dhabi mercredi prochain. Selon "L’Observateur" qui donne l’information, le chef de l’Etat va se déplacer avec une sécurité réduite, histoire de bien se reposer et recharger les batteries avant sa prestation de serment. La Première dame actuellement à la Mecque pour le Oumra (petit pèlerinage) ,devrait rejoindre son homme sur place. La date de retour du chef de l’Etat reste encore inconnue.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 10:33



