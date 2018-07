Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vacances des “Lions” : entre îles paradisiaques, nature et retour aux sources Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Juillet 2018 à 13:26 | | 0 commentaire(s)| Apres l’effort, c’est le réconfort ! Et les « Lions de la Teranga » n’ont pas lésiné sur les moyens pour se payer des vacances de Ouf ! Histoire de décrasser et de relaxer les muscles après une saison et un Mondial bien chargés. Entre Ibiza et Espagne pour Youssouf Sabaly, la Grèce pour Salif Sane et Diao Balde Keïta ou le cocon familial pour Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté, la nature pour Kara Modj, les « Lions » ont bien rechargé leurs batteries en attendant de retrouver les pelouses.

Kara Mbodj à Fatala, iles du Saloum



Le défenseur sénégalais qui a été remplaçant lors des marches de poules à la Coupe du Monde en Russie, à cause d’une blessure, se paie du bon temps aux iles du Saloum. Kara Mbodj digère ainsi la pilule amère de la déconvenue entre farniente et balade en plein nature. Aperçu dans la réserve de Fatala en compagnie des Lions, il pose en toute quiétude avec les bêtes dressées. Le joueur d’Anderlecht en Belgique s’affiche en mode « Diambar » et semble respirer la forme après une saison mouvementée, avec à la clé une opération du genou. A coup sûr, l’air frais de la nature le changera des stades et autres terrains de foot et lui fera le plus grand bien …



Youssouf Sabaly à Ibiza, Station Balnéaire en Espagne

Célèbre pour sa vie nocturne trépidante, ses criques sableuses, ses collines enchanteresses, ses villages agréables, Ibiza fait partie des destinations les plus prisées. C’est sur les berges de cette station balnéaire d’Espagne que l’international sénégalais Youssou Sabaly a échoué, le temps de vacance bien méritée. Bien entouré, l’arrière latéral de Girondins de Bordeaux profite au maximum des beaux jours avant de renouer avec les pelouses, mine radieuse, lunettes de soleil couvrant le visage, short de plage, torse nu, le ton est donné au farniente sur les plages de la côte. De quoi bien digérer leur élimination prématurée en phase de poules, à la Coupe du monde en Russie.



Keïta Diao Balde en Grèce aux iles Mykonos

Réputé pour être un bon viveur, il ne regarde pas la à note pour faire les choses en grand. L’année dernière Keita Diao Baldé avait choisi Las Vegas pour couler des jours heureux. Pour ce coup-ci, le sociétaire de l’AS Monaco a déposé ses baluchons en Grèce, précisément aux iles Mykonos. Une destination de rêve qui abrite des plages paradisiaques, des paysages à perte de vue et de belles bâtisses.



Mais ce qui a sans doute construit la renommée de ce haut lieu de tourisme grec, c’est son ambiance effrénée. Faire la fête la nuit et se prélasser le jour sur le sable fin, semble être la devise. L’attaquant sénégalais ne s’est pas donc trompé en choisissant d’y passer les vacances, qui plus est en bonne compagnie. Sa compagne officielle, le célèbre mannequin Simona Guatierri, est du voyage. A travers quelques clichés, on peut voir les jeunes tourtereaux en pleine villégiature, heureux comme jamais et savourant des moments de bonheur. Son frère Ibrahima Baldé qui a joué avec les U20, est également de la partie.





Idrissa Gana Guèye à Dakar



Lui, a préféré faire simple, un retour aux sources dans son pays natal. C’est donc au Sénégal qu’il a décidé de passer quelques moments de détente et évacuer le stress de la Coupe du monde. Idrissa Gana Guèye, milieu terrain d’Everton, a ainsi été aperçu à Dakar en famille, parfois autour du thé. Des retrouvailles qui ont le don de requinquer et de redonner une pêche d’enfer. De temps à autres, il s’offrait aussi de parties nocturnes de foot avec ses amis au centre Dakar-Sacré cœur. Comme quoi les petits plaisirs de la vie valent bien leur pesant d’or.



Ismaïla Sarr en famille à Saint-Louis



Leur élimination de la Coupe du monde lui reste toujours à travers la gorge. Malgré tout, il essaie tant bien que mal de noyer son chagrin. Isamaïla Sarr s’est réfugié dans son cocon familial à Saint-Louis et profite de son temps libre pour communiquer avec les siens. Un grand bol d’air frais aère un championnat à vive allure qu’il a enchaîné avec la compétition en Russie qui ne lui a pas fait non plus perdre de vue le maintien de sa forme physique. Les entraînements font aussi partie intégrante de ses vacances, outre le repos, l’oisiveté, les fêtes entre amis, les selfies avec les fans. Le jeune Rennais a vraiment de quoi s’occuper.



Cheikhou Kouyaté, entre Gorée, Lac Rose, Khar Yalla et Liberté







Le capitaine des « Lions » a, lui, tronqué son brassard et ses crampons contre une paire de baskets. Cheikhou Kouyaté qui n’est pas allé chercher bien loin, pour se vider la tête, s’aérer l’esprit et se faire une santé, n’a pas bougé de la capitale. Entre Ile de Gorée et Lac Rose, le footballeur a effectué quelques petites escapades en compagnie de ses potes. Des moments privilégiés auxquels il s’est donné à cœur joie avant de replonger dans son monde de l'enfance, dans les quartiers où il a grandi, Liberté et Khar Yalla. Il a d’ailleurs profité pour mener quelques actions sociales. Histoire de mêler l’utile à l’agréable.





Salif Sané à Santorin, île Grecque











Cadre dépaysant, villages percés au sommet des falaises, paysages au charme atypique, Santorin fait rêver. Nichée au cœur des iles grecques, c’est un endroit idéal pour passer de bonnes vacances. C’est ce que Salif Sané a sans doute compris en choisissant de se la couler douce dans ce joyau de la nature. Le défenseur de Schalke 04, club allemand, n’a pas lésiné sur les moyens pour s’offrir un repos bien gagné. En attendant de faire face à de nouveaux défis en club, il peut d’ores et déjà oublier la désillusion de la Coupe du monde dans ce havre de paix.



Sadio Mané à Bambaly

De Liverpool à Bambaly dans la région de Sédhiou, la star du ballon rond a carrément misé sur la simplicité pour digérer la déception du Mondial. Loin des tapis rouges, des sunglights, Sadio Mane s’est presque fondu dans la masse à Bambaly, son village natal où il séjourne après son retour de Russie.



Le look, l’humilité, la candeur étaient de rigueur pour un retour aux sources. Un retour gagnant puisqu’il a été accueilli comme un roi au sein de sa famille, de ses proches, de ses amis et de ses voisins. Avec un sourire authentique qui ne se détachait jamais de son visage. Il aura profité jusqu’au bout de ces instants magiques. Du thé à profusion, des discussions plaisantes et mais aussi des retrouvailles, l’international sénégalais s’est comme qui dirait, bien ressourcé…













