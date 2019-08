Vacances en France : Les Sénégalais fustigent le couple présidentiel Les vacances présidentielles dans le sud de la France, à Biarritz, largement relayées par la presse, n’agréent pas trop les sénégalais, rapporte Les Echos. Selon le Journal, beaucoup de nos compatriotes estiment que le chef de l’Etat et son épouse auraient été mieux inspirés de promouvoir la destination Sénégal, en se rendant notamment dans certaines destinations comme les îles du Saloum, Cap-Skiring, etc. Ne serait-ce pour donner un coup de pouce au tourisme sénégalais.

