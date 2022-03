Vaccin contre le Covid-19 : La cible jeune toujours réticente Au Sénégal, on est encore loin d’atteindre l’objectif pour la vaccination contre le Covid19. L’étude réalisée par l’Institut Pasteur de Dakar avec ses partenaires, montre que la réticence est plus présente chez les jeunes. Le Quotidien

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mars 2022 à 08:31

Il est toujours difficile d’amener les populations à se faire vacciner contre le Covid-19. L’étude réalisée par le Centre de contrôle des maladies en Afrique (Africa Cdc) et l’Institut Pasteur de Dakar entre mars 2021 et mai 2021, s’est intéressée à l’acceptation de la vaccination contre le Covid-19 au Sénégal.



Les données publiées hier ont confirmé la réticence des jeunes à se faire vacciner. D’après Dr Elvis Temfack d’Africa Cdc, «une personne sur deux n’est pas prête à accepter le vaccin et c’est remarqué beaucoup plus chez les jeunes». Selon lui, les jeunes interrogés ont fait savoir qu’ils ne voyaient pas la menace.



Il faut préciser que l’étude a été réalisée dans 4 districts sanitaires (Dakar-Ouest, Dakar-Sud, Yeumbeul et Touba) et a ciblé les membres de la communauté âgés de plus de 18 ans. Ce sont donc 1600 personnes qui ont été interrogées, soit 400 dans chaque district.



Les résultats de l’étude sur l’acceptabilité pour les participants non-vaccinés au moment de l’enquête, montrent ainsi «une variation en fonction du district (Touba enregistre le pourcentage le plus faible), de l’âge (plus élevé chez les personnes âgées), du sexe (les femmes sont plus nombreuses à accepter), de la reconnaissance d’une comorbidité ou du fait d’avoir été en contact, testé positif ou cas grave de Covid-19».



Les auteurs de cette étude renseignent que «les personnes enquêtées qui expriment une hésitation ou un rejet des vaccins, évoquent une faible connaissance de la maladie, des vaccins ou de leurs effets secondaires».



Analysant les résultats, ils soutiennent qu’il «semble que ce ne soit pas la reconnaissance des effets secondaires ou des enjeux autour du vaccin qui déterminent son acceptation», mais «plutôt la gravité associée à ses effets qui parait influencer l’acceptabilité». En outre, il est ressorti de cette étude que «la majorité des personnes nonvaccinées au moment de l’enquête, considèrent que le vaccin est un moyen efficace pour la prévention contre le Covid19 ou pour la prévention des cas grave (89,5%).»



Dans la même veine, Dr Elvis Temfack souligne que «lorsque nous regardons l’acceptabilité du vaccin en 2020 par rapport à 2022, nous voyons que le nombre de personnes qui pensent que le vaccin n’est pas important a diminué.» Abordant cette question par rapport aux croyances religieuses, il soutient que «les personnes qui ont une opinion religieuse ont beaucoup à faire pour l’acceptation du vaccin». «Pour augmenter l’acceptabilité du vaccin contre le Covid-19, nous devons cibler les jeunes, avoir une approche communautaire parce que beaucoup de gens sont altruistes», a-t-il préconisé.



A la date du vendredi 18 Mars, 1 million 457 mille 473 personnes ont été vaccinées sur l’ensemble du territoire national. Il faut savoir que depuis l’apparition de la maladie au Sénégal en mars 2020, 85 mille 820 cas positifs ont été officiellement enregistrés, pour 83 mille 814 patients guéris et 1964 décédés

