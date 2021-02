Vaccination anti covid -19: Macky Sall insiste sur les critères de sélection des cibles

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat magnifie, enfin, les diligences accomplies par le Gouvernement dans le cadre de la mise à disposition des premières doses vaccins et du lancement imminent de la campagne nationale de vaccination anti covid -19.



Il réitère, à cet effet, ses directives concernant la transparence et la rigueur absolue sur les critères de sélection des cibles prioritaires identifiées.



