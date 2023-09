Vaccination du cheptel à Ranérou 2023-2024: L’intégralité du discours du Ministre d’élevage et des production animales, Amadou Ba

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 02:39 | | 0 commentaire(s)|

- Mesdames, Messieurs, les Ministres ;

- Mesdames, Messieurs les Honorables Députés ;

- Monsieur le Gouverneur de la Région de Matam ;

- Monsieur le Préfet de Ranérou ;

- Monsieur le Président du Conseil départemental de Ranérou ;

- Monsieur le Maire de Ranérou ;

- Mesdames, Messieurs les Elus locaux de la région de Matam;

- Monsieur le Président du Conseil de l’Ordre des Docteurs vétérinaires du Sénégal ;

- Messieurs les Directeurs et Coordonnateurs nationaux de Projets ;

- Mesdames, Messieurs les Chefs des Services régionaux et départementaux de l’Elevage ;

- Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations Professionnelles d’Eleveurs ;

- Chères populations de la Région de Matam ;

- Eleveurs de toutes les régions du Sénégal,

- Distingués invités,



C’est un réel plaisir pour moi de procéder aujourd’hui, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur MackySall, au lancement officiel de la Campagne nationale de Vaccination du Cheptel 2023-2024 ici à Ranérou, en plein cœur de la zone sylvopastorale.



Je voudrais, à l’entame de mon propos,remercier les représentants des Ministres chargés de l’Elevage de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie d’avoirbien voulu honorer de leur présence cet important événement. Cela témoigne de l’intérêt commun que nous portons ensemble à la protection sanitaire de notre cheptel et à l’approche régionale dans la lutte contre les maladies animales transfrontalières.



Je voudrais également remercier les autorités administratives, les élus locaux, le Président du Conseil départemental et le Maire de Ranérou et les populations pour leur forte mobilisation qui reflète bien la diversité culturelle de la région de Matam.



Mesdames, Messieurs,



Comme vous le savez, l’élevage est d’une grande importance dans nos économies nationale et régionale. Le secteur mobilise plusieurs millions de familles et joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.



C’est pourquoi, il est indispensable d’assurer la protection sanitaire de ce cheptel contre les maladies, en particulier celles qui sont jugées prioritaires à travers l’organisation de campagnes annuelles de vaccination.



Cette campagne jadis exclusivement menée par les agents du service public, a été étendue depuis 1997 aux vétérinaires privés avec l’instauration du mandat sanitaire, pour permettre de toucher le plus grand nombre d’animaux.



Grâce à ces actions menées par l’Etat du Sénégal, l’Organisation mondiale de la Santé animale a reconnu quenotre pays a éradiqué la peste bovine en 2005.



C’est l’occasion pour moi de rendre à nouveau un vibrant hommage aux vaillants agents, aux éleveurs, aux pouvoirs publics et aux partenaires au développement qui ont grandement contribué à l’éradication de cette redoutable maladie.



Ces dernières années, la Campagne nationale de Vaccination a concerné 5 maladies prioritaires à savoir : la peste des petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, la peste équine et la maladie de Newcastle.



Mesdames, Messieurs,



Au terme de la Campagne nationale de Vaccination de l’année dernière, plus de :



- 5 millionsd’ovins et de caprins ont été vaccinés contre la peste des petits ruminants ;



- 2 millions de bovins ont été vaccinés contre la dermatose nodulaire et contre la péripneumonie ;



- 250 mille chevaux, contre la peste équine ;



- et 400 millevolailles, contre la maladie de Newcastle.



Ces résultats ne sont pas encore à la hauteur de l’ambition et de la volonté exprimée par le Président de la République MackySall, même si des progrès notoires ont été accomplis depuis 2012.



Je saisis l’opportunité qui m’est offerte pour féliciter l’ensemble des acteurs et reste persuadé que les mesures pertinentes prises à l’issue de l’atelier-bilan de la Campagne de Vaccination contribueront davantage à améliorer lesrésultats.



Mesdames, Messieurs,



Pour accompagner notre stratégie de lutte contre la peste des petits ruminants, le Projet d’appui au contrôle et à l’éradication de la maladie, financé par la Coopération suisse et piloté le Centre régional de Santé animale de la CEDEAO, a mis à la disposition du ministère de l’Elevage, un lot de vaccins, d’équipements divers, de médicaments vétérinaires et de consommables. Je saisis cette occasion pour témoigner, au nom du Président de la République MackySall, à la CEDEAO et à la Coopération suisse toute notre gratitude.



En outre, des véhicules et des motocyclettes acquis dans le cadre du PRAPS-2 complèteront les moyens logistiques existants.



Par ailleurs, il me plaît de rappeler qu’une solution durable a été trouvée pour un approvisionnement correct en vaccins à travers la signature d’une Convention tripartite entre lesministères des Finances et de l’Elevage et l’ISRA.



Enfin, une convention signée entre ces deux départements et l’Ordre de Docteurs vétérinaires du Sénégal permet également d’assurer un paiement régulier du mandat sanitaire.



Mesdames, Messieurs,



Pour la Campagne nationale de Vaccination 2023-2024, le Programme de Renforcement de la Protection zoo-sanitaire financé par le budget de l’Etat a été doté d’une enveloppe d’un milliard de franc, en vue d’atteindre les objectifs de vaccination ci-après :



- 5 300 000 d’ovins et de caprins contre la peste des petits ruminants ;



- 2 300 000 bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse;



- 300 000 équins contre la peste équine ;



- 2 300 000 volailles traditionnelles contre la maladie de Newcastle



Mesdames, Messieurs,



Le défi de la lutte contre les maladies animales est à notre portée. En effet, l’éradication de la peste bovine en 2005 nous conforte dans notre position.



Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur MackySall a toujours démontré de la plus belle manière son attachement à l’élevage et sa conviction quant au rôle prépondérant que ce secteur peut jouer pour le développement économique et social de notre pays.



Il nous appartient maintenant, autorités politiques, administratives, techniciens, éleveurs, tous ensemble d’être à la hauteur de cette confiance placée dans notre secteur et de travailler en parfaite synergie afin de relever les multiples défis qui nous interpellent.



Pour conclure, je déclare, au nom du Président de la République Son Excellence Monsieur MackySall, la Campagne nationale de Vaccination du Cheptel 2023-2024 et vous souhaite plein succès.



Je vous remercie de votre aimable attention.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook