Vaccins contre la Covid-19 / Abdoulaye Diouf Sarr: "Les premières doses en route vers l'intérieur du pays"

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021

L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en marge du début des opérations, confirme "Libération online".



Alors que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 débute mardi, " les premières doses de vaccin sont en route vers l’intérieur du pays ", selon Abdoulaye Diouf Sarr, qui assistait au départ des convois. " D’ici peu, toutes les quatorze régions du Sénégal seront dotées pour stopper la propagation du virus au plus vite ", informe le ministre de la Santé et de l’Action sociale.



