Vaccins contre le coronavirus : Philip Morris Investments annonce la fourniture de 76 millions de doses via Medicago

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

« Medicago, une compagnie biopharmaceutique basée à Québec, a révélé qu’elle avait conclu un accord avec Public Services and Procurement Canada (Services Publics et Passation des Marchés Canada - PSPC) pour fournir jusqu’à 76 millions de doses de son vaccin-candidat/expérimental contre la Covid-19, sous réserve de l’approbation de Canada Health (Santé Canada) », rapporte le communiqué Philip Morris Investments B.V. (PMIBV), une filiale de Philip Morris International (PMI).



Selon la même, Innovation, Science & Economic Development (Innovation, Sciences et Développement économique/ISDE), un autre ministère du gouvernement fédéral canadien, versera 173 M $ CAN (soit environ 131 M $) à Medicago pour le soutenir aussi bien dans le cadre de ses activités de mise au point de vaccins que de ses essais cliniques qui se déroulent actuellement que dans la construction de son usine de fabrication de vaccins basée à Québec.



Par ailleurs, le document indique que « depuis 2008, Philip Morris Investments B.V. (PMIBV), une filiale de Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM), est actionnaire de Medicago au sein de laquelle elle détient actuellement près d’un-tiers du capital) et a soutenu les projets de recherche et développement innovants de Medicago portant sur des matières d’origine végétale axés sur les vaccins, révèle un communiqué Philip Morris Investments B.V.



A l’en croire, l’investissement est conforme aux propres activités de PMI qui visent à tirer parti de la science et de l’innovation. Aussi, note-t-il, la société japonaise Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) est l’actionnaire majoritaire et partenaire de PMIBV au sein de Medicago. Il est convenu, selon le document, que PMIBV et MTPC apporteront notamment un financement complémentaire pour soutenir les activités de Medicago visant à mettre au point un vaccin- candidat/expérimental contre la COVID-19.



Le Pdg de PMI, André Calantzopoulos, a déclaré: “Nous sommes ravis de la collaboration annoncée entre deux Ministères du Gouvernement canadien et Medicago en vue de l’accélération de ses efforts de lutte contre la Covid-19 ». Pour lui, il est possible d’arriver à des résultats encore bien meilleurs si les gouvernements et les entreprises conjuguent leurs efforts visant à promouvoir des objectifs communs pour le plus grand bien des populations. En ce sens, soutient-il, « nous sommes heureux de pouvoir soutenir le travail de Medicago pour développer, justifier, fabriquer et fournir un vaccin-candidat contre la Covid-19 ».

Bassirou MBAYE







Source : Philip Morris Investments B.V. (PMIBV), une filiale de Philip Morris International (PMI) est actionnaire dans une compagnie biopharmaceutique qui s’appelle Medicago et qui a passé des accords avec deux ministères du gouvernement canadien en vue de l’accélération du processus de développement de son Vaccin-candidat/expérimental contre la Covid-19. Cette collaboration va permettre selon ladite filiale de Philip Morris International, de fournir jusqu’à 76 millions de doses de son vaccin- candidat/expérimental contre la Covid-19.Source : https://www.lejecos.com/Vaccins-contre-le-coronavi...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos