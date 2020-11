Vague d’émigration clandestine: Les jeunes exposés au djihadisme inquiète la Société Civile Le Forum sur le Contenu local et ses opportunités liées à la formation et à l’emploi des jeunes, qui a mobilisé des experts praticiens, a été aussi l’occasion pour la société civile de sensibiliser sur un autre aspect que les gens ne perçoivent pas, avec cette vague d’émigration clandestine.

« Ces jeunes qui partent à l’aventure, sont exposés aujourd’hui au djihadisme », alerte Abdoul Aziz Diop, coordonnateur de l’entente régionale de la coalition "Publiez ce que vous payez" à Thiès (Pcqvp), propos relayés par « LeQuotidien »



M. Diop signale : « Il y a un risque. Le Sénégal est un terreau fertile. Nous sommes dans une sous-région avec le Mali, la zone Sahel qui est une région aujourd’hui fortement menacée. Et un jeune désespéré, forcément, il est facile à enrôler par des gens qui veulent déstructurer ou déstabiliser notre vivre ensemble, notre Nation ». Il a demandé à l’Etat de « prendre cet aspect-là très sérieusement ».



