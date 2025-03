Vague de licenciements au CNEPS de Thiès : Une décision brutale qui suscite l'indignation Selon le quotidien "Le Témoin", une cinquantaine d'employés du Centre national de l'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, ont été brutalement licenciés en début de semaine par le ministère des Sports. Cette mesure, qui a plongé l'établissement dans une profonde confusion, laisse des dizaines de familles sans ressources du jour au lendemain. Parmi les personnes concernées, certains cumulent plus de vingt années de service et voient leur carrière balayée en un instant.

Le CNEPS, reconnu comme un acteur majeur de la formation sportive au Sénégal, traverse désormais une crise qui dépasse la simple question de la gestion du personnel. Cette vague de licenciements a provoqué stupeur et incompréhension, soulevant de nombreuses interrogations sur la politique de gestion des ressources humaines dans les institutions publiques.



Comment justifier une telle décision, alors que ces employés ont largement contribué au développement du sport national ? De nombreux travailleurs licenciés dénoncent un manque de prévoyance et de considération dans le traitement de leur situation, nous dit le journal.



Les raisons avancées par le ministère des Sports, restent floues. Certaines sources évoquent des difficultés financières ou une réorganisation interne, mais ces explications peinent à convaincre les employés concernés. À Thiès, cette décision suscite de vives discussions, certains pointant l'absence de solutions alternatives comme des mesures de reconversion ou de reclassement professionnel.



Le manque de transparence sur le processus de sélection des licenciés et les critères ayant conduit à ces décisions, renforce la frustration parmi les employés. D'après "Le Témoin", ces derniers regrettent l'absence de dialogue avec les responsables du ministère, malgré leurs multiples tentatives de concertation. En conséquence, plusieurs collectifs d'employés se sont formés afin de contester la décision et exiger une révision du licenciement.



Selon toujours "Le Témoin", la mobilisation dépasse désormais le cadre du CNEPS. La société civile et les syndicats ont manifesté leur solidarité envers les travailleurs licenciés, appelant à une enquête sur les critères ayant conduit à ces licenciements et à une prise en charge des employés affectés.



Ainsi, le ministère des Sports se retrouve sous pression et cette affaire pourrait avoir des répercussions plus larges sur la gestion du secteur public, notamment dans les institutions dédiées à l'éducation et à la formation professionnelle.



Les autorités sont désormais interpellées pour apporter des réponses aux préoccupations légitimes des travailleurs, de la société civile et des syndicats.



