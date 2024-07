Vague de migrants au Nicaragua et en Europe: Birame Dah Abeid indexe «l’appauvrissement continu de la jeunesse»

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2024 à 11:43

Le principal opposant du régime de Ghazouani, Birame Dah Abeid, était l’invité du "Grand Jury" de la Rfm, ce dimanche. A cette occasion, le candidat arrivé deuxième lors de la dernière élection présidentielle, cité par "Seneweb", révèle que « 30 000 Mauritaniens ont quitté le pays cette année, pour les États-Unis d’Amérique via le Nicaragua, sans compter les autres voies qui mènent à l’Europe ».



De façon générale, il a déploré la vague de départs de jeunes et ses tragédies. La dernière en date a été le drame de la semaine dernière, avec des dizaines de morts en mer. Pour lui, la jeunesse mauritanienne est frappée par « l’appauvrissement continu, le délabrement des services sociaux, le chômage galopant, l’injustice, les lois liberticides qui privent les jeunes de liberté et de parole », entre autres. Il a dénoncé l’accord entre l’Union européenne et la Mauritanie sur la migration, considérant que beaucoup de droits sont «violés». « La Mauritanie n’a pas à jouer au gardien des espoirs africains. Elle n’a pas à utiliser des méthodes hors la loi, pour maintenir des gens de passage sur son sol ou les renvoyer dans leurs pays », a-t-il précisé, rapporte "Bes Bi".

Ndèye Fatou Kébé