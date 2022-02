Vaincu à Taïba Ndiaye par son 1er adjoint : Les détails du recours introduit par Alé Lô

Après la défaite du maire sortant de Taïba Ndiaye, Alé Lô, consacrée par les résultats provisoires proclamés par la commission départementale de recensement des votes des dernières élections locales, le nouvel élu Assane Ndiaye de la coalition «Bunt bi», désormais ex-premier adjoint au maire a été installé hier au fauteuil de maire de la commune. Mais la coalition Benno Bokk Yaakaar dirigée par Alé Lô (maire sortant) ne s’avoue toujours pas vaincue. En effet, le candidat Alé Lô a déposé un recours à la cour d’appel de Thiès dont la coalition a livré lundi les détails



Selon Demba Samb, porte-parole du jour de la coalition Bby, c’est conformément au nouveau code électoral qui stipule en son article L 299 que «tout électeur ou tout candidat à une élection municipale peut réclamer l’annulation des Opérations électorales. La Cour d’appel de ressort est compétente.



Les requêtes doivent être déposées en double exemplaire dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats à la préfecture ou au greffe de la cour d’appel».



Ensuite, il rappelle que l’article 301 précise que «la Cour d’appel statue en premier ressort dans le délai prescrit à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’appel. En cas de renouvellement général des conseillers municipaux, ce délai est porté à trois mois. L’article 301 poursuit en disposant que s’il intervient une décision ordonnant une preuve, la cour d’appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision»



Pour lui, le recours vise particulièrement ce qui s’est passé dans le bureau de vote n° 01 du centre de vote du village de Thiallé, fief du vainqueur provisoire et qui « est anormal, non transparent et illégal ». A l’en croire, ce bureau compte 472 votants sur 585 électeurs inscrits dont zéro bulletin nul et 386 voix pour la coalition “Bunt bi”, Benno Bokk Yaakaar 02 voix et les autres coalitions 00 ou 01 voix.



A ses yeux, ce nombre élevé de votants est suspect d’autant plus que si chacun de ces électeurs avait passé 3 minutes pour voter, il aurait fallu au total 1 416 mn pour que les 472 passent à l’urne, soit un total de possible 23 h 06 mn. Dans ce cas, le vote des 472 électeurs devrait s’achever à 6 heures 06 minutes du matin de la journée du 24 janvier 2022, sans le dépouillement.



Ce qui paraît injuste pour lui d’autant plus que le 23 janvier 2022, ce bureau a fonctionné de 8 heures à 22 heures, sans compter la pause. Il ajoute que le taux de participation du bureau de vote N°01 du village de Thiallé est le meilleur dans la commune et même dans la région, comparé aux autres centres de vote. En résumé, souligne Demba Samb, «tous ces éléments montrent qu’il y a eu fraude et bourrage d’urne au bureau de vote N°01 du centre de vote du village de Thiallé situé dans la commune de Taïba Ndiaye». Par ailleurs, il a dénoncé « l’attitude irresponsable et partisane du sous-préfet de Méouane», accusé de n’avoir pas publié «l’arrêté préfectoral portant prolongation des heures de vote au-delà de dix-huit heures et mieux, il n’a jamais fait état d’arrêtés pour les représentants des bureaux de vote».



Suffisant pour que la coalition Benno Bokk Yaakaar de Taïba Ndiaye «attire l’attention des autorités étatiques, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, le gouverneur de la région de Thiès et le préfet du département de Tivaouane que le vote dans le bureau N° 1 de Thiallé est entaché de fraudes multiples de nature à remettre en cause la sincérité du scrutin et que par conséquent, le bureau doit être annulé».

