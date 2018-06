Vainqueur de la Corée du Sud, la Suède réussit ses débuts Pour son entrée en lice dans le Mondial russe, la Suède a battu la Corée du Sud ce lundi (1-0). Elle rejoint le Mexique en tête du groupe F, trois points devant l'Allemagne

Le match : 1-0 Ça y est : la Suède a enfin vaincu sa malédiction en ouverture de la Coupe du monde. Battus lors de leurs sept derniers matches inauguraux, les Suédois sont venus à bout de la Corée du Sud ce lundi au stade de Nijni Novgorod (1-0). Pourtant, les Coréens étaient eux invaincus lors de leurs quatre derniers matches inauguraux. C'est Granqvist qui a débloqué la situation en transformant un penalty (65e), accordé à l'aide de l'assistance vidéo.

Le film du match Rien n'a été simple pour les Suédois, surpris par l'entame des Coréens. Il a fallu attendre vingt minutes pour observer le premier tir de la rencontre, soit la deuxième plus longue attente dans un Mondial depuis 1966. Berg a vu sa frappe détournée par Cho (21e). Le gardien a ensuite fait le show sur un corner (44e) et devant Toivonen de la tête (56e). À force de reculer et de subir, lui et ses coéquipiers ont fini par craquer. Logiquement, sur l'ensemble d'une rencontre engagée (25 fautes à la pause)

Au lendemain du séisme provoqué les Mexicains face aux champions du monde allemands, la Suède effectue une jolie opération comptable au classement du groupe F. Elle partage la tête avec le Mexique. En revanche, la Corée du Sud voit ses chances de passer s'amenuiser d'emblée.

402 Les Suédois ont mis fin à une série de 402 minutes sans trouver le chemin des filets, en amical comme en compétition officielle. Le fait : la VAR de nouveau utilisée Comme lors de France-Australie et de Danemark-Pérou, l'arbitre a eu recours à l'assistance vidéo pour désigner le point de penalty. Un choix justifié par la faute évidente de Kim sur Claesson, dont la cheville est restée bloquée sous le corps de son adversaire en pleine surface.









