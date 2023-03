Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vainqueur du Mozambique par 1 but à 0 ; Le Sénégal se qualifie à la prochaine CAN prévue en Cote d'Ivoire Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2023 à 22:39 | | 0 commentaire(s)| APS-Le Sénégal s'est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue en janvier prochain en Côte d'Ivoire, après avoir battu le Mozambique, 1-0, mardi, en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de cette compétition.

Les Lions rejoignent l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Maroc, les premiers à valider leur ticket avant la fin des matchs des éliminatoires.

Contre le Mozambique, le Sénégal a largement dominé les débats lors de la première période. Les Lions ont mis la pression dès l'entame du match sur des Mambas qui semblaient un peu passifs.



Après plusieurs occasions nettes de but ratées dans le premier quart d'heure, le Sénégal est récompensé de ses efforts à la 19e mn grâce à Boulaye Dia qui ouvre le score sur une passe décisive de Sadio Mané.



Les joueurs sénégalais vont un peu baisser de rythme après l'ouverture du score, relâchement qui va profiter à leurs adversaires du jour. Ils vont s'employer à revenir au score en vain. Le score restera en faveur du Sénégal à la pause.



Les Lions, pressés par une équipe mozambicaine déterminée à revenir à hauteur de son adversaire, vont rendre une copie moins brillante en seconde période.



Les Lions ont donc souffert mais ont réussi à préserver jusqu'au bout leur avantage synonyme de qualification. Ils auraient pu même doubler le score si Sadio Mané et certains de ses coéquipiers avaient fait preuve de plus d'inspiration sur un ou deux actions en toute fin de match.



L'essentiel était de gagner pour se qualifier. Les Lions ont souffert en deuxième période mais ont tenu leur rang et leur qualification pour Côte d'Ivoire 2024, qui va coïncider avec la 17e participation du Sénégal dans cette compétition.





