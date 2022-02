Vainqueurs de la CAN: Abdou Diallo et Idrissa Gana Guèye fêtés par Paris (photos et vidéo)

Abdou Lahad Diallo et Idrissa Gana Guèye ont été fêtés par leur club le Paris qui a battu Rennes au Parc, au bout du bout, avec un but de Mbappé (94'). . Les champions d'Afrique ont été accueillis et fêtés comme il se doit.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|