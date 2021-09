Validation de la stratégie de mise en œuvre de la Cdn : La Fao réitère son engagement à soutenir le Sénégal

Dans son discours, Dr Makhfousse Sarr, assistant au Représentant de la Fao au Sénégal, chargé de programme a déclaré que l'adoption de l'Action commune de Koronivia pour l'agriculture par la Conférence des Parties à sa vingt troisième session en 2017 (COP 23) a représenté un important point d'inflexion dans la place occupée par l'agriculture au cœur du discours international sur le climat.



«En effet, 90% des pays parties prenantes à la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques ont pris la décision d'inscrire les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques comme une priorité dans leurs Contributions déterminées au niveau national (Cdn) en vertu de l'Accord de Paris en 2015 », a indiqué M. Sarr. Il ajoute que cette action réaffirme l'importance de l'agriculture et de la sécurité alimentaire dans le programme de lutte contre le changement climatique. La Fao conformément à son mandat se réjouit d’accompagner le gouvernement du Sénégal, dans cet important exercice qui permettra, sans nul doute de répondre ainsi aux engagements internationaux contenus dans l’Accord de Paris sur le Climat.



Selon Makhfousse Sarr, l’élaboration de ce plan de mise en œuvre de la Cdn agriculture-élevage a permis de passer en revue les options d’adaptation et d’atténuation de la Cdn agriculture et élevage dans les volets retenus et leur faisabilité et échéance d’exécution pour les options inconditionnelles ; de proposer une répartition réaliste des superficies à réaliser pour chaque option sur la base des caractéristiques agroécologiques et de la situation de la dégradation des terres dans les zones agroécologiques du pays; de décliner les options en ébauches de programmes/projets budgétisés sur la base des superficies pertinentes par zone agroécologique ; d’analyser les politiques et programmes déjà mis en œuvre au niveau national et qui permettraient de prime abord la possibilité de les capitaliser ;d’analyser les lacunes en matière de financement ; de faire une estimation préalable des dispositifs politiques et institutionnels pour réaliser les réductions des émissions ou les actions d’adaptation ; de développer des stratégies et des propositions pour solliciter des soutiens au niveau international (y compris les sources de financement bilatérales ou multilatérales.



Il dit espérer que la validation de ce plan et la stratégie de mobilisation des ressources qui s’en suivra permettront sans nul doute de contribuer à la réalisation des engagements nationaux en terme d’adaptation, et de pouvoir renforcer la résilience des secteurs agriculture et élevage en vue de contribuer à l’atteinte de la sécurité alimentaire et des Objectifs de développement durable (Odd) en arrimage aux exigences de l’Accord de Paris pour lutter efficacement contre les changements climatiques au niveau global et national sans compromettre le développement social et économique du pays. Dr Sarr n’a pas manqué de réitérer l’engagement de la Fao à soutenir conformément à son mandat, le gouvernement du Sénégal dans ses efforts dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’environnement, de la lutte contre les effets du changement climatique, et du développement durable.



