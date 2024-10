Validation des enregistrements des entreprises de presse: Le ministère de la Communication créé une commission en son sein

Le ministère en charge de la Communication a créé une Commission d’examen et de validation des demandes d’enregistrements des entreprises de presse au sein de son département. Elle sera chargé, entre autres, de «s’assurer du respect des critères d’éligibilité et des conditions requises».



L’arrêté de Alioune Sall précise que «les dossiers validés sont soumis au ministres aux fins de délivrance d’une attestation avec un numéro d’identification unique et valant reconnaissance légale, généré de manière automatique par la plateforme»



Toute décision de rejet est «motivée et notifiée» à l’entreprise requérante par le ministre en charge de la communication, rapporte Bes bi.