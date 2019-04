Vandalisme à l’UGB : le recteur dépose sa plainte demain lundi Le recteur de l’Université Gaston Berger de St Louis va donc suivre les recommandations de l’assemblée de l’université qui lui demandé de porter plainte après le saccage de son bureau par des étudiants de l’université. Selon la RFM, Ousmane Thiaré va porter plainte demain lundi pour injures, menaces de mort et dégradation de biens.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants qui on fait face à la presse, vendredi, avaient pourtant fait leur mea-culpa, non sans se dire prêts à répondre de leurs actes, soutenant ne pas avoir peur d’être traduits en conseil de discipline, ou de faire face à des tribunaux. Une affaire à suivre.

