Vandalisme de consulats à l'étranger : L’Ong Otra Africa appelle les Sénégalais de l’extérieur, à la sérénité

L’Ong Otra Africa s’est offusquée du vandalisme et des attaques contre des missions diplomatiques et consulaires, notamment à Milan, Paris et New-York, poussant l’Etat du Sénégal à fermer provisoirement ses Consulats à l’étranger, informe leSoleil.sn.



A travers une note, son président, Souleymane Diallo, a appelé ses compatriotes à la retenue. « Face à cette situation, nous ne pouvons nous taire. Nous appelons les citoyens vivant à l’étranger à la sérénité. Nous demandons aux uns et aux autres, à plus de responsabilité et plus de sagesse. Aujourd’hui, c’est une image du Sénégal ternie que nous sommes en train de divulguer, alors que le Sénégal a toujours été cité en exemple par les organisations internationales, notamment l’Onu et la Cedeao », a-t-il notamment fait remarquer.



Le président de l’Ogn Otra Africa prône le respect des institutions et demande aux manifestants, de faire preuve d’intelligence dans leur combat. Selon lui, l’organisation qu’il dirige « a toujours été contre un troisième mandat en Afrique, donc on ne va déroger à notre principe par rapport à la libre expression, à la démocratie, à l’Etat de droit. Mais nous appelons les Sénégalais à faire preuve d’intelligence dans leur combat ».