Vaste opération d’enrôlement en vue de l’élection présidentielle, Macky Sall ratisse large

C’est croire que Macky Sall veut endormir ses adversaires de l'opposition. En effet pendant que tous les regards étaient tournés du côté du Conseil constitutionnel, en attendant la liste des candidats autorisés à prendre le top départ le 24 février prochain, Abdoulaye Sow, envoyé spécial du président de la République en banlieue, sillonnait Pikine, keur Massar et Tivaouane peulh, pour convaincre des porteurs de voix à rejoindre le camp présidentiel.



C’est ainsi que, deux adjointes au maire de Pikine-Nord, Baba Ndiaye, le coordonnateur départemental du Psd/Jant-bi et Rama Samb, la Lionne de Gilbraltar, ont été enrôlées par Abdoulaye Sow, en présence de Pape Maël Diop et du ministre Seydou Guèye.



« Nous voulons continuer à bénéficier l’expérience du Président Macky Sall. Confier des ressources aussi importantes que le pétrole et le gaz à des gens inexpérimentés serait une erreur suicidaire par notre pays », a soutenu Abdoulaye Sow, qui est également investi pour « ramener les frustrés de l’Apr à la maison ».















