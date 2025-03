Vaste opération de la police : 420 individus interpellés, saisie de drogue et d'armes, plus de 1 137 000 francs Cfa versés dans les caisses du Trésor Une opération d’envergure menée par la Police nationale, a permis l’interpellation de 420 individus à travers tout le pays, dans la nuit du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2025. Cette action fait suite à plusieurs mois d’investigations et vise à démanteler un réseau criminel impliqué dans le trafic de drogue et la possession illégale d'armes. Source « Le Grand Panel »

Les policiers ont procédé à des perquisitions dans divers quartiers sensibles, où des quantités importantes de stupéfiants ont été saisies, ainsi que plusieurs armes. L’opération a permis de mettre la main sur une quantité de plus d’un kilogramme de chanvre indien et douze (12) doses d’ecstasy. Sur le plan de la sécurité routière, huit (8) véhicules et cent trente (130) motos ont été placés en fourrière pour diverses infractions.



En plus du matériel saisi, cent cinq (105) personnes ont été interpellées pour ivresse publique et manifeste, trente-trois (33) pour nécessité d’enquête, neuf (9) pour détention et usage de chanvre indien, et une (1) pour offre et cession d’ecstasy. Huit (8) autres individus ont été arrêtés pour détention de chanvre indien, trois (3) pour offre et cession de chanvre indien, et quatre (4) pour usage de produits cellulosiques.



Toujours dans le cadre de cette opération réalisée par la Police nationale, deux (2) personnes ont été appréhendées pour rixe sur la voie publique, une (1) pour menace de mort, dix (10) pour détention d’arme blanche, deux (2) pour vagabondage, ainsi que d’autres infractions.



Selon les renseignements de la Police nationale, les amendes forfaitaires infligées lors de cette opération, ont permis de récolter 1 137 000 francs Cfa, qui ont été versés directement dans les caisses du Trésor public.



Les autorités mettent en avant la réussite de cette opération dans la lutte contre le trafic de drogue et la violence armée, deux fléaux qui touchent de nombreuses régions. Les interpellations ont conduit à des gardes-à-vue et des enquêtes sont en cours pour déterminer l'étendue des réseaux criminels et leurs liens.



Les forces de l'ordre continuent de renforcer leur présence sur le terrain pour prévenir toute nouvelle activité illégale. Cette opération marque un nouveau tournant dans la lutte contre la criminalité organisée, un combat qui se poursuit au quotidien pour la Police nationale.



