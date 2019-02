Vaste opération de sécurisation à Kédougou: La gendarmerie « pilonne » un redoutable gang de braqueurs et arrête trois individus

Les pandores de la Légion de Gendarmerie Est ont mis fins aux agissements d’un gang de braqueurs dans la région de Kédougou. Ils ont interpellé et envoyé au frais trois parmi les malfaiteurs. C’était lors d’une vaste opération de sécurisation dans plusieurs secteurs de la localité.



La grande offensive initiée par les hommes en bleu de la Légion de gendarmerie Est a permis de démanteler le redoutable gang de braqueurs qui sévissait dans la région de Kédougou. La vaste opération de sécurisation a été effectuée, dans la période du 25 au 26 janvier 2019. Plusieurs secteurs de la localité ont été visités par les gendarmes. L’objectif de cette opération était de faire face aux multiples activités des délinquants, tendant à saper les efforts de développement des populations, dans cette zone aurifère, mais aussi d’assurer une libre circulation des personnes et de leurs biens.



En effet, marquée parfois par des actes délictuels de tous genres menés par des bandes armées non identifiées, rapportent les services de la Division de la communication (Divcom), cette zone constitue un carrefour où différentes nationalités se mobilisent pour la ruée vers l’or.



Ces opérations ont permis de mettre la main sur trois individus appartenant à une bande de braqueurs qui écumait les populations dans cette zone. La fouille a conduit à la découverte d’un fusil Ak47 (Kalachnikov), d’un chargeur et 18 munitions de 7,62 mm, d’une machette, de deux cagoules, d’une moto et de 10 téléphones portables.













