Vaste propagande LGBT pour la prochaine rentrée scolaire: Jamra saisit les Ministres du Commerce et de l’Intérieur ! Après le cuisant échec de l’Unesco le 21 décembre 2020, dans sa tentative paternaliste d'IMPOSER dans le cursus scolaire de nos enfants des modules PRO-LGBT, lesquels avaient failli embrigader des millions de jeunes écoliers sénégalais. N'eû-été la résistance farouche, opposée par les vaillants syndicats d'enseignants du G7, l'Ong islamique JAMRA et d'autres organisations socio-religieuses, l'histoire aura encore retenu que JAMRA, qui a "l'art de tout enfler", comme aime nous étiqueter un quotidien de la place, s'était encore une fois acquittée du célèbre adage du sage Koth Barma, qui voudrait que : " Magum waxoon naa ko, moo gënn magum xamoon naa ko " (quand on est sensé avoir la voie au chapitre, on ne doit pas jouer au médecin après la mort) !

Deux années auparavent, précisément le 17 février 2018, JAMRA avait très tôt ALERTÉ, en transmettant à la presse la copie d'une lettre de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azuley, attestant des intentions à peine voilées de LGBTisation de notre systéme éducationnel. À l'actif de ce démembrement des Nations Unies, réputée régenter de par le monde les modules d'Éducation et de Culture que les "maîtres à penser" de l'Occident estiment être mieux à même de parachever la Civilisation. Que des puissances occultes du Nouvel Ordre Mondial prétendent apporter à l'humanité.



L'UNESCO prenait ainsi le relais d'une autre tentative, morte-née, elle aussi, d'endoctrinement des écoliers sénégalais par le biais d'un prétendu "séminaire" sur le thème de la "Violence, BASÉE SUR LE GENRE, en milieu scolaire". Avec pour laboratoire d'expérimentation le prestigieux Lycée Ababacar Sy de Tivaouane. Décidément, aucun subterfuge n'est sous-estimé par ces propagandistes occultes et leurs "tubaab yu ñioul" locaux, pour inculquer à nos enfants d'obscures notions "d'orientation sexuelle", "d'identité de genre", etc, distillées à dessein dans les curicula des systèmes éducatifs, notamment des pays sous-developpés, à la remorque de l'Occident.



CE PROSÉLYTISME MALSAIN, caractéristique de ce singulier "séminaire", allait passer comme lettre à la poste, ce 30 juin 2020, dans la Ville Sainte de Tivaoune, n’eut été la VIGILANCE et la PROMPTE RÉACTION DES ÉLÈVES. Ces derniers étaient, Dieu merci, déjà bien imprégnés des thèmes de contre-campagne sur la problématique LGBT, que les structures socio-religieuses n'ont de cesse de mener, DÉVOILANT et DÉMYSTHIFIANT systématiquement leurs slogans, insignes, étendards et symboles. Afin que les plus jeunes soient MORALEMENT MIEUX OUTILLÉS pour pouvoir identifier, en amont, les manœuvres d'enrôlement des spécialistes du marketing des lobbies LGBT et MAÇONNIQUES. Leur évitant ainsi de tomber inconsciemment dans leurs pièges diaboliques.



PRÉSENTEMENT, CES LOBBIES préparent activement la prochaine rentrée des classes. Ils investissent massivement, en complicité avec certains industriels, dans le "design" des fournitures scolaires et autres accessoires d'écoliers. Un seul mot d'ordre semble prévaloir : envahir massivement d'insignes et de symboles LGBT tous les supports physiques de cours, en usage dans les établissent scolaires. Sans oublier les gadgets ludiques (que JAMRA avait dénoncés auprès des autorités, le 20/10/2020, suivi de leur retrait du marché). Afin d'atteindre "plus efficacement" les cibles juvéniles. Par voie de contournement. En les ayant à l'usure. Subtile stratégie d'endoctrinement que connaissent bien les spécialistes du marqueting digital, qui la qualifie à juste raison "D'INFLUENCE SUBLIMINALE DE L'IMAGE".



CONSISTANT en un matraquage systématique des frêles esprits, avec des outils de marketing minutieusement choisis, faisant insidieusement l'apologie des pratiques LGBT. Aux fins de faire s'incruster "step by step" dans le malléable subconscient des enfants l'acceptation des unions contre-nature comme UNE NORMALITÉ !



JAMRA ET SES ALLIÉS, parallèlement à leur contre-campagne de mise-à-nue et de démystification des insignes et symboles LGBT, SAISIRONT, dès ce jeudi 22 septembre 2022, LE MINISTRE DU COMMERCE, via la direction du Commerce intérieur, ainsi que son homologue de l'INTÉRIEUR et de la Sécurité publique, sur cette énième provocation des relais locaux des propagandistes LGBT.



JAMRA joindra à sa PLAINTE une LISTE DE COMMERCANTS DEMI-GROSSISTES qui entreprennent d'envahir le marché d'articles et de fournitures scolaires aux insignes et symbolismes LGBT, bien que sachant qu'ils contribuent à la banalisation, auprès des couches vulnérables, des unions contre-nature, que l'Occident tient à tous prix à "normaliser" sous nos cieux. Où l'écrasante majorité des croyants, toutes Confessions confondues, se référant aux Textes Sacrés de nos religions monothéistes, rejettent sans équivoque ces ABOMINATIONS. Que l'on persiste toujours à vouloir IMPOSER à une jeunesse déjà suffisamment en perte de repères, avec la banalisation de ces DÉVIANCES COMPORTEMENTALES, pourtant proscrites par l'article 319 du Code Pénal et la morale sociale la plus élémentaire.



LE CONTRE-PLAIDOYER de JAMRA va donc se poursuivre, incha Allah, pour éviter de se faire un complice d'une tacite OMERTA, et s'affranchir volontiers de cette perfide Loi du Silence. JAMRA continuera de prendre le parti d'appeler OUVERTEMENT un chat un chat ! Pour ne pas risquer de tomber dans cette catégorie de FAUX DÉVOTS, qu'Allah fustige dans le chapitre N°63 du Saint Coran, intitulé à juste titre "Sôratul Munafikhoune", la sourate consacrée aux HYPOCRITES.



Qu'Allah nous en préserve !



Le combat continue









