.Vdn3 : Un grave accident fait 1 mort et plusieurs blessés Un mort sur le coup et plus de quatre blessés. C'est le bilan d'un grave accident qui s'est produit ce dimanche vers 17 h, sur la Vnd3.

Dimanche 1 Janvier 2023

D'après Seneweb, deux taxis sont entrés en collision frontale, selon les témoins de l'accident. L’un des deux véhicules a pris la route à contresens ; ce qui a coûté la vie à l'un des conducteurs âgé d’une soixantaine d’années. L'autre chauffeur de taxi a échappé au pire, puisqu'au moment où le véhicule prenait le sens contraire, un bus l'a heurté par-derrière.



Un accident qui rallonge le nombre de personnes qui meurent chaque année sur ce prolongement de la Vdn inauguré au mois de juin dernier.

Ousmane Wade