Vecteur d'espoir et moteur de changement du continent : For Hope Association, fidèle à sa mission, tient son Gala de charité, le 9 mai, à Londres For Hope Association est une association à but non lucratif, créée le 29 avril 2021, qui a pour ambition d’aider les personnes dans le besoin, à court, moyen et long terme. Aujourd’hui, vecteur d'espoir et moteur de changement du continent, For Hope Association, fidèle à sa mission, tiendra son Gala de charité le 9 mai 2024, à Londres.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

Créée par son président Macif Diouf, portée par une poignée fondateurs dévoués et soutenue par Idrissa Gana Guèye, un ambassadeur engagé en faveur des personnes démunies, For Hope Association cherche à multiplier ses actions dans divers domaines tels que, l'éducation, la santé, l’environnement, l’alimentation et le développement durable.



L'éducation est considérée comme l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est pourquoi For Hope Association s'engage à répandre l'espoir dans le domaine éducatif. L'association met en place des initiatives et des programmes éducatifs, pour offrir des opportunités d'apprentissage aux personnes défavorisées, leur donnant ainsi les moyens de se construire un avenir meilleur.



La santé est un domaine clé et primordial pour le bien-être de chaque individu. For Hope Association collabore avec des partenaires, pour mettre en place des stratégies visant à apporter une aide médicale aux populations vivant dans des conditions précaires. L'objectif est de garantir un accès équitable aux soins de santé et de contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes les plus vulnérables.



La préservation de l'environnement est également une préoccupation majeure pour For Hope Association. L'association mène des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique, telles que le reboisement pour enrayer l'érosion des sols, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclables. En prenant soin de la Terre, For Hope Association aspire à créer un environnement sain et durable pour les générations futures.



L'alimentation est un autre domaine sur lequel For Hope Association se concentre. Elle lutte pour l'autosuffisance alimentaire et s'engage à contribuer à l'objectif de faim zéro, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU. L'association met en place des initiatives visant à assurer un accès équitable à une alimentation saine et nutritive, tout en soutenant les communautés locales dans leur développement agricole.



Enfin, For Hope Association s'engage en faveur du développement durable, en soutenant les énergies renouvelables et en favorisant l'accès à l'eau potable, grâce à l'énergie solaire et à des puits modernes. Toutes ces actions sont également menées en accord avec les 17 ODDs de l'ONU, qui visent à construire un avenir meilleur et plus durable pour tous.



Grâce à l'engagement de ses bénévoles, partenaires et donateurs, For Hope Association met en œuvre des solutions intelligentes et durables, pour venir en aide aux personnes touchées par la précarité et la pauvreté. En travaillant à l'échelle locale, l'association aspire à avoir un impact global, en intervenant en France, en Afrique et dans le monde entier.



For Hope Association est un véritable moteur d'espoir et de changement, œuvrant pour un monde plus équitable, solidaire et durable.



Ainsi, pour aider les personnes dans le besoin et pouvoir réaliser des projets toujours plus grands et ambitieux, For Hope Association a organisé son premier Gala de charité en mai 2022. Ce gala avait permis de récolter 1,2 million d’euros, mais également de mettre en place 7 grands projets en faveur du VIH et du cancer pédiatrique en Afrique.



Aujourd’hui, l’association souhaite aller encore plus loin et aider toujours plus de personnes. Pour cette raison, elle renouvelle son Gala de charité et vous donne rendez-vous le 9 mai 2024 à Londres, pour ce deuxième événement en faveur de l’éducation et de la santé des enfants africains.



