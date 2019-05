Véhicule à 45 millions : Moustapha Fall "Che" se dédouane et charge le Dg de la Sn Hlm Moustapha Fall "Che", Pca de la Sn Hlm, s’est lavé à grande eau après la polémique née de l'acquisition d'une voiture V8 à 45 millions Fcfa offert par la société.

« Je n'achète pas, je ne négocie pas, je ne paie pas le véhicule qui m'est affecté », a dit Moustapha Fall dans Les Echos. « Je n'ai jamais demandé à savoir le prix du véhicule à allouer dans le cadre de l'exercice de mes fonctions », a ajouté le coordonnateur de Macky 2012 dans le journal, estimant n’avoir rien à se reprocher.

‘’Ché’’ souligne plutôt que c'est le Directeur général de Sn-Hlm, Mamadou Kassé, qui doit s'expliquer sur cette affaire. Puisque, a-t-il ajouté, dans le cadre de sa mission, il doit disposer d'une puissance fiscale qui ne dépasse pas 12 CV. Et de préciser, « quand, au bout de 5 ans, le véhicule est amorti et réformé, il est remplacé par un autre ».



