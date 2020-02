Véhicules administratifs: L'État a dépensé plus de 125 milliards FCfa en carburant, en 7 ans Après les montants exorbitants dépensés pour l’achat de véhicules, "Libération" renseigne qu’entre 2012 et 2019, l'État du Sénégal a dépensé 125,5 milliards pour l'achat de carburant. 12,4 milliards ont été dépensés en 2012 ; 14,7 milliards en 2013 ; 16,9 milliards en 2014 ; 16,3 milliards en 2015 ; 16,8 milliards en 2016 ; 17,1 milliards en 2017 ; 22 milliards en 2018 et 9,3 milliards en 2019.

