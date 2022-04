Veille de Korité- Lat Diop tape fort: Plus de 3000 kits de poulets distribués aux populations de Guédiawaye et Touba.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Avril 2022 à 19:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de la Lonase, Lat Diop a posé un acte fort en cette veille de Korité. En effet, plus de 3000 kits de poulets ont été distribués aux populations de Guédiawaye et Touba. Image et Vidéos