Vélingara : Un conducteur de moto « Jakarta » se tue dans un accident de la route Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2023 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune homme de la ville de Vélingara, plus connu sous le sobriquet de « Bébé » dans le milieu des conducteurs de moto « Jakarta », est décédé ce mercredi après-midi dans un accident de la route. Le choc mortel est survenu sur la route Manda-Vélingara (région de Kolda). La victime ne portait pas de casque et s'est fracassé la tête contre le bitume. Selon des sources sûres, ce Vélingarois conduisait deux Gambiens qui s'en sont heureusement sortis avec quelques égratignures. C'est lors de son évacuation à l'hôpital régional de Kolda que le conducteur de moto est passé de vie à trépas. Pour l'heure, les gendarmes ont ouvert une enquête pour élucider la mort du jeune homme. I. KANDE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/velingara-un-conducteur-de-mot...

