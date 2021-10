Vélingara : Candidat aux Locales dans la commune de Kandia, Issa Baldé en campagne contre son frère de parti La précampagne électorale bat son plein dans la commune de Kandia, à l’extrême nord ouest du département de Vélingara. Et ce sont les candidats du parti présidentiel (Apr), le maire sortant El hadji Malick Dia et son challenger du même parti, Issa Baldé, qui investissent le terrain tous les jours.



Le dernier nommé semble bâtir sa campagne en surfant sur les erreurs de casting du maire et en exhibant ses projets et actions sociales au bénéfice des communautés, sur fonds propres, alors qu’il n’est «dépositaire encore d’aucun mandat électoral ».



Mercredi passé, sur la place du village de Kandia, il a rencontré des jeunes de la Convergence des jeunesses républiques (Cojer) pour dénoncer le refus du maire sortant de livrer les locaux de la mairie afin de recevoir une délégation de la Cojer départementale en tournée pour mettre ensemble responsables de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) et jeunes pour plaider une investiture respectable de leurs pairs sur les listes candidates.



Devant une centaine de jeunes tout ouïe, il a martelé : «Le maire sait que la jeunesse lui a tourné le dos, c’est pourquoi il ne pouvait pas faire face à vous et vous parler. Mais il ne perd rien pour attendre, 3 mois et remettre les clés de cette mairie.»



Et puis son lieutenant Dickory Baldé d’ajouter : «Le maire m’a retiré la gestion de l’état-civil dès lors qu’il a su que je ne soutiens pas sa candidature. Il a oublié que je fais partie de ceux qui l’ont mis à cette place. Le maire est minoritaire dans son village natal, Saré mary. Tous les villages frontaliers à la Gambie lui ont tourné le dos parce qu’il n’y a rien réalisé. Tout le contraire de Issa Baldé qui n’a encore aucun mandat électoral et qui s’engage à aménager toutes les places publiques de tous les villages de la commune. Il l’a commencé avant de déclarer sa candidature, il va poursuivre. »



Pour justifier son entrée en politique, Issa Baldé a dit : «Nous sommes dans une zone aux potentialités agricoles énormes et pourtant nous sommes pauvres. Ce n’est pas normal. Nous voulons aider les jeunes à réussir par eux-mêmes et à trouver des opportunités d’emploi.»



A rappeler que Issa Baldé a bâti sa fortune dans le travail de la terre. Grand producteur de riz dans le bassin de l’Anambé, il est réputé être très généreux et prompt à mettre la main à la poche pour secourir

