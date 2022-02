Vélingara / Derrière l’arrestation d’un chef de village pour détention de cocaïne : Chérif Bâ, un présumé dealer, arrêté

L’Association des chefs de village du département de Vélingara, s’était donnée un challenge, celui de blanchir leur collègue du village de Saré Maly, commune de Saré Coly Sallé, dont elle avait la certitude qu'il avait été mensongèrement accusé d’avoir dissimulé un kilogramme de cocaïne dans un coin de l’arrière-cour de sa maison.



C’était l’œuvre du sieur Chérif Bâ ,qui avait, en personne, conduit des éléments de la brigade de gendarmerie de Vélingara dans le village et, de loin, a pointé du doigt les lieux où Sory Diao, le chef de village, avait caché de la drogue dure. Ce dernier, malgré son étonnement et la sincérité dans le propos, fut arrêté et passa une semaine en prison, avant d’être libéré provisoirement pour insuffisance de preuves.



L’Association des chefs de village avait porté le combat, en arguant qu’il était impensable qu’un monsieur aussi démuni, qui habite dans une paillotte, soit un dealer de drogue dure.



Eh bien, depuis lors, l’indicateur avait disparu, les gendarmes ne pouvaient plus le joindre. C’est seulement mardi dernier que des villageois de Saré Maly, l’ayant identifié dans un hôtel de la place, l’ont filé discrètement, avant de mettre la main sur lui et de le conduire auprès des hommes en bleu.



C’est une victoire du Collectif des chefs de village. Aliou Badara Baldé, le président, confie : « C’est un ouf de soulagement pour tous les chefs de village du département et du Sénégal. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration que notre collectif a nouée avec les gendarmes. Nous continuerons à dénoncer et traquer tous les malfaiteurs qui choisiront nos localités pour leurs sales besognes ».



Selon nos sources, Chérif Bâ serait un présumé dealer connu qui a un ami natif de Saré Maly. Cet ami n’a jamais accepté que Sory Diao soit leur chef de village. Celui-ci aurait ourdi le complot pour le faire arrêter, ternir son image. Et pourquoi pas, lui faire perdre son titre de chef de village.













Actunet