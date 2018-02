Vélingara : Deux imams se battent dans la mosquée devant les fidèles

La journée du vendredi 9 février 2018 restera à jamais marquée dans l’histoire de Vélingara. Et pour cause, en lieu et place d’une prière ce vendredi, la communauté musulmane a assisté à une violente bagarre dont les protagonistes sont autres que deux imams : Cherif Babacar Aïdara dit Mbaye et Mamadou Oury Barr Diallo. Les deux hommes se disputent l’imamat depuis le décès de l’imam Ratib le 4 janvier dernier. Selon L’Observateur qui donne l’information, les deux imams «lutteurs » ont été placés en garde à vue pour coups et blessures réciproques, violences et voies de faits. La grande mosquée a été fermée jusqu’à nouvel ordre sur instruction du Préfet.