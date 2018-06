Vélingara : Idy décime l’Apr dans la commune de Boconto

Rewmi peut compter sur le département de Vélingara pour la conquête du pouvoir. En effet le parti de Idrissa Seck est en passe d’être majoritaire dans le Conseil municipal de Bonconto, au centre du département. Samedi dernier, des proches de Habibou Sabaly, ancien responsable de l’Alliance pour la République (Apr), qui a fait sa déclaration d’adhésion au Rewmi au mois mai dernier, ont organisé un rassemblement dans le village de Pakigna, pour rendre publique leur nouvelle formation politique. Au milieu de la foule compacte, il y avait le 2e adjoint du maire, Mamadou Sabaly. Ce dernier a déclaré : « Je milite désormais pour Rewmi en accord avec plusieurs conseillers. Nous ne sommes associés à aucune prise de décision de ce conseil et les engagements qui étaient pris, ne sont pas respectés ».



Très applaudi, son mentor Ibrahima Diao qui avait dirigé la liste de Benno Bokk Yakaar (Bby) aux locales du 2014, a apporté plus de précisions. «Nous avons quitté Apr pour adhérer à Rewmi avec 20 conseillers dont les deux adjoints du maire. Après avoir largement contribué aux victoires électorales de l’Apr dans cette commune, les responsables de ce parti ne se soucient pas de nous. Il y a une gestion solitaire du Conseil muncipal. Aucune initiative pour développer la commune, le maire est loin des population, sans aucun ancrage communautaire ».



Et M. Diao d’ajouter : « Sur 40 conseillers que compte le Conseil, 10 sont du Pds et 30 de l’Apr. Aujourd’hui le maire n’a que 10 conseillers qui lui sont fideles et nous sommes en négociation avec certains d’entre eux ».



Il faut rappeler que le maire Cheikh Habib Aidara, depuis son élection a la tête de la mairie de Boconto en 2014, est à couteaux tirés avec Ibrahima Diao qui avait dirigé la liste de la mouvance présidentielle et qui a donc eu le privilège d’avoir mis ses hommes de confiance sur ladite liste.











