Vélingara: L'imam fracture les deux jambes et le bras du muezzin Incroyable mais vrai ! Dans l'édition de iradio de ce 8h, il a été fait état d'une bagarre à Vélingara entre l'imam de la mosquée et du muezzin, qui a failli virer au drame, du fait des blessures graves de l'un des protagonistes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 08:34 | | 0 commentaire(s)|

Selon le correspondant de Iradio, l'imam et le muezzin se regardaient en chiens de faïence depuis très longtemps, malgré le lieu spirituel qu'est la mosquée.



Après la prière de Taakussan, 17h, l'imam a préféré se reposer dans la mosquée jusqu'à la prière du crépuscule. Dans les bras de Morphée, le muezzin, qui avait une dent contre lui, l'attaque par derrière et le roue de coups.



L'imam qui a encaissé les premières baffes, riposte vigoureusement. A l'aide d'une matraque, il casse les deux jambes et le bras du muezzin, qui a été finalement évacué au centre de santé de la localité.



Les gendarmes qui ont été alertés, ont rappliqué sur les lieux et ont procédé à la fermeture de la mosquée jusqu'à nouvel ordre. L'on signale que les bagarres dans les mosquées dans cette localité, sont légion.

