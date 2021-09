Velingara: La commune de Bonconto dans une rivalité apériste pour assurer l’intérim du défunt maire Deux conseillers municipaux, tous membres du parti présidentiel, voudraient remplacer le maire décédé. Dans une totale mésentente. Le sous-préfet de l’arrondissement de Bonconto, Mousttapha Mbaye, a convoqué hier les conseillers municipaux de Bonconto, centre-est du département de Vélingara, pour choisir un nouveau maire.

En remplacement de Chérif Habib Aïdara, décédé du Covid-19 le 5 août dernier. Hier 25 septembre, 40 conseillers devaient choisir entre Saïdou Gano, premier adjoint qui a assuré jusqu’ici l’intérim, et Ibrahima Diao qui avait dirigé la liste gagnante de l’Apr aux Locales de 2014.



Tous deux militants du parti présidentiel, ils n’ont pas pu s’accorder pour trouver un consensus, autorisant de maintenir la cohésion du parti en vue des élections locales toutes proches.



Tous deux ont battu campagne, chacun de son côté. Ce qui ne présage pas une réconciliation en vue des prochaines élections municipales prévues dans quelques mois.



Le Quotidien rappelle que l’actuel intérimaire et candidat, Saïdou Gano, avait boudé son bureau et les réunions du conseil depuis 2018 pour convenances personnelles.



Quant à Ibrahima Diao, il avait quitté l’Apr pour cause de mésentente avec le défunt maire, pour militer au Rewmi de Idrissa Seck, avant de revenir dans le parti.



