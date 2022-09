Vélingara: La gendarmerie détruit un champ de chanvre indien

Des informations concordantes ont poussé les hommes du Commandant de brigade, Pierre Dione, à faire une descente dans le village et de découvrir dans l’arrière-cour de la maison de S. Nioké, lesdits champs : l’un d’une surface de 36 m2 et l’autre de 16 m2.



Les hommes en bleu n’ont pas eu de peine à mettre la main sur le maître de céans, âgé de 42 ans, puis de le placer sous surveillance dans leurs locaux.



Les deux surfaces sont détruites au feu. Et, S. Nioké a été transféré à la Maison d’arrêt de Kolda depuis mardi passé.