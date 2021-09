Vélingara La jeunesse l’emporte sur le 3ème âge : Ibrahima Diao élu nouveau maire de Bonconto La commune de Bonconto, dans le département de Vélin¬gara, a un nouveau maire. Ibrahima Diao, la quarantaine passée, devra désormais présider les réunions du Conseil municipal de cette collectivité territoriale de la province du Pakane.

Samedi dernier, sur 39 élus locaux, 23 ont porté leur choix sur M. Diao contre 16 pour Saïdou Gano qui assurait l’intérim après le décès, le 5 août 2021, de Chérif Habib Aïdara élu maire en 2014 pour un premier mandat. C’est la victoire de la jeunesse contre le 3ème âge.



Saïdou Gano est un agent de la Sicap à la retraite établi à Dakar, qui avait abandonné son bureau de premier adjoint du défunt maire depuis 2018 pour ne revenir occuper cette place qu’au lendemain des funérailles.



C’est peut-être ce détachement des affaires locales et des militants et conseillers locaux pendant 3 ans qui a pesé dans la balance au profit du jeune Ibrahima Diao, agent de développement dans une Ong internationale.



C’est aussi la première victoire du mouvement «Dossa» de l’Apr, dirigé par Me Aliou Sow, membre de la task-force du parti présidentiel ; mouvement qui est en coalition, pour les locales, avec le Rcd (Rassem¬blement pour la citoyenneté et le développement) de Ibrahima Barry, du parti Rewmi de Idrissa Seck ainsi que de la tendance de l’inspecteur de l’éducation Kabiné Diané (Apr).

Le quotidien



