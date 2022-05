Vélingara: Les activistes Youssouf Thiané Baldé et Amadou Baldé, libres

Les activistes de Vélingara ont été plus chanceux que leur camarade de Saint-Louis, Gas El Salvador. Youssouf Thiané Baldé et Amadou Baldé, tous membres de Frapp, ont été libérés hier après leur face-à-face avec le procureur de Kolda. Frapp se félicite de cette décision du parquet et encourage l'ouverture d'une enquête sur cette nébuleuse sur le foncier à Vélingara. Pour rappel, les deux activistes ont été arrêtés suite à une plainte du chef du service départemental de l’urbanisme qui s’est senti diffamé.



Les activistes avaient dénoncé «l'arnaque organisée par la mairie en toute complicité avec le service de l'urbanisme et de l'habitat de Vélingara sur les autorisations de construire et plans de construction»

L'As.

