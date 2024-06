Vélingara Lutte contre la fraude et la vente de produits périmés : 3 tonnes de marchandises incinérées Le Quotidien- 3 tonnes de marchandises diverses périmées et, pour la plupart, d’origine frauduleuse, ont été incinérées le jeudi dernier par la Brigade des sapeurs-pompiers de Vélingara. Il s’agit de produits cosmétiques, laitiers, pharmaceutiques et de consommation courante, comme des boissons, vinaigres, biscuits et de la cigarette. Ces produits ont été retirés de la vente par le Service départemental du commerce dans les nombreux marchés hebdomadaires de la localité, des boutiques de la ville de Vélingara et ceux des villages.

Selon le patron local du commerce, Mamadou Kâ, «il s’agit de 3 tonnes de produits périmés, impropres à la consommation, et/ou frauduleux d’une valeur de 3 millions 50 mille francs».



C’est le butin de 9 mois de travail de terrain à travers le département, «sans gros moyens», selon l’adjoint au Préfet du département, Mme Ndèye Sall Ndaw, qui a assisté à l’opération d’incinération.



Elle dit : «Il faut saluer cette prouesse du chef de service du commerce qui travaille seul, avec 1 seul véhicule, pour ce vaste département frontalier à 3 pays». Et puis, ajoute-elle, «il faut saluer la collaboration des autres services techniques qui aident à surveiller les frontières. Pour ce qui concerne les produits périmés, il faut sensibiliser les consommateurs qui, souvent, ignorent les dangers encourus et ont du mal à identifier les produits périmés.»



Le président de l’Union départementale des consommateurs du Sénégal s’est réjoui de la saisie, a félicité le service du commerce qu’il a invité à la collaboration avec son association pour plus de résultats. El Hadji Marie Diop ajoute : «C’est un danger de consommer des produits périmés. Nous exhortons le service du commerce à la collaboration pour aider à la détection de ces produits.»



