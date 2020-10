Vélingara/ Obsédé au développement de sa localité: Le Député Maire Mamadou Oury Baïlo Diallo exprime sa satisfaction Le député Maire de Vélingara, dans la région de Kolda a eu droit un accueil digne d’un fils du terroir soucieux des enjeux de développement de cette collectivité territoriale. Mamadou Oury Baïlo Diallo, désormais ex président de la Commission comptabilité et contrôle, se dit très satisfait des 3 années passées à la tête de ladite commission.

Lors d’un rassemblement aux allures d’un meeting politique jamais, vécu depuis la dernière campagne électorale, les militants et autres sympathisants, la population de manière générale, lui a réservé un accueil triomphal, histoire de réitérer leur soutien, leur engagement mais également une fidélité envers leur Edile. Accueilli en Roi, le Député Maire Mamadou Oury Baïlo Diallo a considéré que cette démonstration de force, cette adhésion derrière le Président de la République, est un nouveau départ pour un Vélingara émergent et prospère.



S’adressant à une foule en liesse, l’honorable Député Maire Mamadou Oury Baïlo Diallo a tenu à leur rendre un hommage appuyé, « vous êtes fiers de moi, je suis fier de vous ». Il a également tenu à rendre un hommage à l’ensemble de ses collègues parlementaires de la coalition Benno Bokk Yaakar.



« Il faut solennellement, amicalement, fraternellement remercier le Président de la mouvance présidentielle, le Chef de l’Etat, Macky Sall ». Abordant la question du poste de président de commission à l’hémicycle, l’Edile de Vélingara s’est réjoui des témoignages du Chef de l’Etat, à son endroit devant ses collègues. « Ces témoignages valent mieux que mille postes. Il a parlé de mon engagement, de mon travail, de la détermination, de ma loyauté. Cela me suffit largement », dit-il.



Il poursuit en précisant que « je ne suis pas un homme obsédé par un poste. Mais, je suis obsédé pour le développement de Vélingara, de la commune et du département ». Il s’est engagé à ne jamais trahir les populations de Vélingara qui lui ont manifesté toute la sympathie. Il se dit plus que jamais déterminer à jouer pleinement son rôle de parlementaire au sein de la majorité. « Nous faisons en sorte que les engagements que le chef de l’Etat a pris et que nous avons eu à relayer durant la campagne électorale, soient réalisés pour le bonheur des populations du Sénégal », tout en réitérant sa confiance et de préciser que, « c’est une nouvelle étape. Cette démonstration de force, cette adhésion à ma personne derrière le Président de la République, c’est un nouveau départ pour un Vélingara émergent, un Vélingara encore plus prospère ».



L’Honorable Député Maire invite les populations, les jeunes, les femmes, adultes, Imams, société civile, ensemble plus qu’hier, à continuer à travailler pour le développement de Vélingara, à réaliser l’ensemble des projets derrière de Président de la République. « Et Incha Alla, vous ne serez jamais déçu. Une grande majorité des populations de Vélingara continue à nous faire confiance », conclut-il, en faisant état des nombreuses réalisations d’infrastructures dans la ville de Vélingara. Il a enfin remercié « sincèrement le chef de l’Etat ».





