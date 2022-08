Velingara-Promotion de la vaccination contre le Covid-19 : La Croix-Rouge lance 100 jeunes volontaires sur le terrain La lutte contre la pandémie à coronavirus (Covid-19) ne faiblit pas dans le district de santé de Vélingara, Sud du pays. Et c’est le Comité départemental de la Croix-Rouge qui a ravivé la flamme de la lutte. Il a lancé hier dans les communes à faible taux de vaccination, 100 volontaires et relais préalablement orientés et formés.

Dans le quartier Thiankang de Vélingara, la paire de relais - Ousmane Sagna et Mamadou Yaya Sabaly- a discuté avec la dame Adama Hawa Diallo, en l’absence de l’époux parti au travail.



Après discussions, Adama Hawa avance : «A vrai dire, nous avons entendu maintes rumeurs sur la maladie et le vaccin. Nous vous faisons confiance. Nous savons que vous n’allez pas nous pousser vers notre perte. Je vais en parler à mon époux. Pour ce qui me concerne, je prends l’engagement de me faire vacciner. Aucun membre de la famille ne s’était vacciné auparavant.»



Adama Hawa ne sera certainement pas le seul cas de réticence vaincu. Les différents groupes de relais qui sillonnent les rues et domiciles des quartiers et villages des 9 communes ciblées par le projet, à coup sûr, vont engendrer des cas de succès.



Au grand bonheur du président départemental du Comité de la Croix-Rouge, Hamady Gano, qui donne davantage de renseignements : «En collaboration avec le district de santé, la Croix-Rouge a formé 100 relais et volontaires qui organisent des visites à domicile, des activités de communication de masse et des dialogues communautaires pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la lutte contre le Covid-19, les encourager à accepter de se faire vacciner et à continuer à respecter les gestes barrières.



C’est la 2ème phase. En juillet déjà, ces mêmes relais et volontaires, accompagnés par l’équipe technique du district de santé, avaient fait le tour des 9 communes à faible taux de vaccination en impliquant les imams, le curé, les notables et les jeunes leaders.» Pour le déroulement de ces activités, la Croix-Rouge a bénéficié de l’appui technique et financier de l’Usaid breakthrough action.

