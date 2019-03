Vélingara: un fumeur de cigarette réduit en cendres une école élémentaire Le dur labeur pour mettre en place l’école élémentaire 8 de la commune de Vélingara a été anéanti par un fumeur, qui a réduit en cendres 3 abris provisoires servant de salles de classe.



De sources proches de l’enquête, les faits remontent au mercredi dernier aux environs de 9 heures lorsque le directeur de l’école élémentaire 8 de la commune de Vélingara a aperçu un feu aux alentours de son école.



Sans désemparer, il sollicite l’aide des maçons d’à côté pour circonscrire le feu, mais ces derniers refusent catégoriquement. Ainsi, Amadou Woury Diallo s’est finalement rabattu sur les enseignantes, les élèves de Cm2 les plus âgés et les parents d’élèves pour éteindre le feu.



Mais sous l’effet du vent violent, chaud et sec qui soufflait ce jour, les flammes ont vite atteint leur vitesse de croisière. Le bilan est lourd. La communauté éducative est dans la désolation et le désarroi. 3 abris provisoires servant de salles de classe, d’une valeur de 225 000 FCfa, 69 tables-bancs, 166 livres, trois bureaux, trois chaises pour les enseignants, trois règles et trois équerres, … ont été dévorés par les flammes.



Informés, les hommes de l’adjudant-chef Mamadou Diagne, le commandant de la brigade de Vélingara débarquent aussitôt sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. L’enquête qui a démarré avec l’arrestation de tous les maçon aux alentours, a permis d’identifier le mis en cause, Cheikh Oumar Sow, un maçon demeurant au quartier Foulbé de la commune de Vélingara, désigné par un des éléments, Oscar Nioucky, comme étant celui qui a mis le feu aux classes avec sa cigarette.



Entendu, Cheikh Oumar Sow reconnait les faits, mais le chef de quartier qui était sur les lieux leur avait demandé de laisser le feu consumer les herbes mortes pour que les lieux soient libres, avant d’implorer le pardon. Loin d’être convaincus, les pandores l’ont écroué, avant de le déférer au parquet de Kolda pour incendie involontaire, dommage à une propriété et mise en danger de la vie d’autrui.

















L’Observateur



