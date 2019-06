Vendredi à haut risque: la police quadrille Dakar C’est une journée à haut risque qui démarre ce vendredi à Dakar. Et pour cause, avec l’interdiction des quatre manifestations prévues ce jour dans la capitale par le préfet de Dakar, la police a sorti l’artillerie lourde pour éviter tout débordement. En effet, selon "L’Observateur", ils seront pas moins de 500 policiers déployés dans Dakar pour parer à toute éventualité. Le dispositif a d’ailleurs commencé à être mis en place depuis hier, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 11:05



