Vent d’indignation à Kolda : «Où sont passés les 32 millions destinés à la construction du marché de Saré Moussa Ndourou?» Un vent d’indignation souffle sur la commune de Saré Bidji, dans le département de Kolda. Le mouvement « Ndiaadène Kébène », par la voix de son porte-parole Samba Mballo, tire la sonnette d’alarme sur la gestion trouble d’un financement de 32 millions de francs Cfa, « votés et débloqués en 2022, pour la construction d’un marché à Saré Moussa Ndourou ».

Deux ans après l’obtention de ces fonds, le projet demeure à l’arrêt, sans qu’aucune brique ne soit posée sur le site dédié, a-t-il expliqué . Face à cette situation, Samba Mballo en appelle à l’intervention du sous-préfet, afin d’élucider cette affaire.



« Nous exigeons des explications claires et une enquête approfondie, sur l’utilisation de ces fonds. La justice doit se saisir du dossier pour faire toute la lumière sur cette gestion opaque », a-t-il déclaré avec fermeté.



Pour les habitants de Saré Bidji, ce projet représentait une opportunité en or pour développer l’économie locale, favoriser l’accès aux services de proximité et créer des emplois. Sa mise en veilleuse suscite incompréhension et colère au sein de la population, qui craint un cas de détournement de fonds publics.



Dans un contexte national où la lutte contre la corruption et la traque des biens mal acquis sont au cœur des préoccupations, cette affaire ne doit pas être reléguée au second plan, prévient M. Mballo. Il appelle les autorités compétentes à agir rapidement, afin que la transparence soit rétablie et que la population de Saré Bidji puisse enfin bénéficier de l’infrastructure tant attendue.



