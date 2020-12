Vent de révolte à Aftu : L’Association de Financement des Transports Urbains (Aftu) en zones troubles. C’est la fronde de jeunes transporteurs frustrés par la gestion de leur président Mbaye Amar. Les frondeurs ont mis en place une structure parallèle dénommée «Jappo defaraat transport Sénégal». Elle est dirigée par Ndiaga Lo.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|

Ces révoltés de l’Aftu exigent l’audit de la gestion de leur président et la tenue d’une assemblée générale de renouvellement de tous les Groupements d’Intérêts Economiques (Gie) de l’Aftu et du bureau national, dont les mandats des responsables ont expiré depuis belle lurette.



Ces frustrés de l’Aftu invitent d’ailleurs le Directeur du Conseil Exécutif du Transport Urbain de Dakar (Cetud), Thierno Birahim Aw, la Direction des Transports terrestres ainsi que le ministre des Transports, Mansour Faye, à se saisir du problème pour éviter l’irréparable.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos