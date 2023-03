Vent de révolte à l’Armp et Agéroute: Des jeunes cadres pour le départ des deux directeurs généraux, retraités Des jeunes cadres des sociétés nationales Armp et Agéroute sont dans une nouvelle dynamique. Il s’agit d’un vent de révolte né d’un réveil collectif pour la prise en charge de leur carrière. Ces révoltés, engagés dans cette nouvelle dynamique indiquent que les qualificatifs ne manquent pas. Ils exigent tout bonnement le départ de leurs directeurs généraux, pourtant à la retraite, mais toujours au poste.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|

Saer Niang de l’Armp et Ibrahima Ndiaye de l’Agéroute sont les seuls fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Mais qui tardent à céder la place aux jeunes, bien formés et engagés à servir le pays.



Ainsi, la situation pourrait bien changer sous peu. Puisque, prévient-on, un mouvement des jeunes des deux sociétés est en marche avec une seule mission, exiger des autorités à y mettre un terme. Pour cela, selon les informations, le président de la République est interpellé.



Outre la longévité des mis en cause au poste, des actes sont posés au quotidien pour écarter toute la ressource humaine, capable d’assurer la relève. Une mise sur l’Armp et l’Agéroute que c’est jeunes veulent lever.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook