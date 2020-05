Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vente aux enchères: Une photo authentique de Serigne Touba vendue à 4 000 euros, soit 2 660 000 FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mai 2020 à 23:05 | | 0 commentaire(s)| Une photo originale et authentique du fondateur du Mouridisme, Serigne Touba Khadimou Rassoul est en vente aux enchères. Il s’agit d’une photo prise lors de la pose de la première pierre de la Mosquée de Diourbel le 11 Mars 1918. Et ladite mosquée a été inaugurée en 1925. Ladite photo est vendue à 4 000 euros, soit 2 660 000 FCfa par un Touba qui, semble-t-il, ne connaît pas du tout le guide religieux. C’est merveilleux, puisque l’authenticité de la photo est vérifiée.











D’autres photos du Cheikh Amdadou Bamba : enfin ! Cela fait longtemps que je vous disais qu’on finirait par retrouver d’autres photos du Cheikh Ahmadou Bamba, car il n’y avait aucune raison qu’il n’y en ait qu’une seule. Il suffisait donc d’être patient. En voici une série, prises par un colon français présent lors de la pose de la 1ère pierre de la mosquée de Diourbel, le 11 mars 1918. On voit le Cheikh en train de poser cette première et pierre, en train de prier, et surtout, on distingue un peu mieux son visage que sur l’image iconique que nous connaissons tous. Cette série est actuellement en vente, ce qui explique la marque rouge de copyright appliquée par le vendeur (oups !), d'ailleurs déjà effacée par certains. J’espère que l’heureux acheteur nous fera bénéficier de reproductions de bonne qualité. Bien entendu, les polémiques ne manqueront pas quant à l’authenticité de ces photos, mais je n’ai pour ma part aucun doute, pour de nombreuses raisons. Maintenant, partons à la recherche du portrait de Lat Dior.













NOTA : Puisqu'on me prie de les donner, voici mes arguments. Je ne me permettrai pas de me prononcer sur l’efficacité de la chloroquine sur le Covid 19 mais en matière de photographie ancienne on peut dire que j’ai une petite expertise de quelques dizaines d’années. Voici les arguments qui me poussent à dire que c’est une photo authentique :

1. Le vendeur l’affirme à 99,99%

2. C’est un vendeur sérieux à qui j’ai déjà acheté des photos

3. C’est un site sérieux avec des garanties pour les acheteurs

4. La légende des photos le confirme et le style de l’écriture date bien de cette époque

5. Ces photos sont extraites d’un album entier qui contient d’autres photos de Diourbel prises le même jour

6. L’album appartenait à un architecte français nommé J. Geoffre, ce qui semble concorder avec la construction de la mosquée de Diourbel. Il a légendé les photos et devait a priori connaître ses interlocuteurs

7. Le site ressemble beaucoup à d’autres photos de Darou Salam à cette époque

8. On peut aisément truquer une photo avec PhotoShop mais plus difficilement plusieurs d’un même album

9. Le vendeur ne savait pas la valeur de ces photos sinon il ne les aurait pas mises aux enchères en une seule fois sur un site connu des seuls collectionneurs mais les aurait directement proposée à Touba pour en obtenir davantage.

10. Un faussaire devrait évaluer le rapport temps passé-risque-bénéfice en faisant un tel faux. Il est clair que l’enjeu n’en vaut pas la chandelle

11. Le personnage principal ressemble à Serigne Touba mais certains détails diffèrent. Si la photo était un faux tout concorderait à 100%

12. Je ne vois pas qui d’autre que lui pourrait être photographié à Diourbel ce 11 mars 1918

13. Enfin si la photo est un fake l’acheteur le saura très vite en recevant l’original. L’original peut très difficilement être manipulé : type d’impression, nature du papier de l’encre, etc.





