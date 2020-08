Vente de masques et de termoflashs : Elle gruge 11 personnes à hauteur 200 millions ! Avec la pandémie du Covid 19, certains ne manquent pas d’inspiration pour tromper d’honnêtes citoyens. Selon L'As, Aminata Fall est une de ces nombreuses personnes qui s’activent négativement au quotidien pour se remplir les poches.

D’après le récit du journal, âgée de 54 ans, son modus operandi consistait à se rapprocher des vendeurs de masques et de TermoFlash pour faire des commandes, sous prétexte qu’elle a gagné un marché public au ministère. Séance tenante, elle s’engageait à payer une partie de l’argent en repartant avec un chèque sans provision, une décharge et une reconnaissance de dette. Après avoir roulé dans la farine 11 personnes, la dame Fall a été arrêtée.



Selon les informations du dossier de la dame, il se trouve que Aminata Fall est une récidiviste. En mars 2019, elle avait été condamnée à un an de prison ferme pour escroquerie au préjudice de Babacar Mbaye. Elle devait payer 14 millions francs. Mais cela ne l’a pas servi de leçon. Cette fois-ci, elle a poussé le bouchon très haut en grugeant 11 personnes, soit un montant estimé à environs 190 millions de nos francs.



Pour ces faits, la prévenue était ce lundi devant la barre des flagrants délits de Dakar pour « escroquerie ». A l’entame de ses propos, Aminata Fall a reconnu pour certains, mais nie être un escroc. Victime de la dame, Salif Hann raconte sa mésaventure. « Après livraison, elle m’a remis un chèque non approvisionné. Par la suite, je suis parti à la police pour déposer une plainte », dit Mr Hann.



Souleymane Fall a connu presque la même situation. A l’en croire, Aminata Fall lui a fait une décharge et remis un chèque sans provision. Mouhamadou Bara Mbaye qui avait l’habitude de travailler avec les pharmaciens a connu la dame par l’entremise de Souleymane Fall. « La prévenue m’a fait croire qu’elle a gagné un marché public pour se faire remettre 2000 boites de 50 pièces de masque chirurgicale à 25 millions de francs. Mais aussi des Termoflash, dont la valeur est estimée à moins de 5 millions de francs », raconte-t-il. Pour sa part, Aminata Fall a nié avoir traité avec Mr Mbaye. « Je n’ai jamais traité avec lui, mais avec son ami Souleymane Fall », a rétorqué la prévenue. Abdou Diakhaté, une autre victime, révèle qu’il a fait une commande de 18 millions dont 2000 boîtes. Un chinois répondant au nom de Wang a lui aussi été grugé à hauteur de 14 millions de nos francs.



Les victimes réclament plus de 300 millions



Les avocats de la défense réclament au moins 300 millions à la dame Aminata Falla. « La prévenue est très à l’aise à la barre. Souleymane Fall est un pharmacien qui n’a pas comparu et qui l’a mis en rapport avec Bara Mbaye. Elle lui remet un chèque de crédit cache. Elle lui a payé. Elle te met l’eau à la bouche. Il lui a demandé de prendre les deux millions. Mais, derrière mon client, il y’avait la police. D’où son interpellation. Aminata Fall me connait car je l’ai une fois envoyé de l’autre côté », martèle la robe noire qMe Baboucar Cissé.



Dans sa réquisition, le parquet n’a pas fait dans les détails. « Elle s’est présentée comme un fournisseur en la matière. C’est aussi des reconnaissances de dette, des contrats de partenariats qui montrent l’existence frauduleuse. A cause d’elle, des entreprises s’écroulent. On parle d’un détournement de moins de 200 millions de francs. Dans ce contexte, les faits sont graves et mûris. Elle est bien connue de nos fichiers pour des faits similaires », dit-il avant de requérir 5 ans de prison ferme. La défense plaide une application bienveillante de la loi. Le délibéré est attendu au 31 aout prochain.







