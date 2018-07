Vente de médicaments pour avortement : trois étudiants arrêtés par la Section Mœurs de la Police

Trois (3) étudiants ont été arrêtés par la Section Mœurs de la Police pour vente illicite de médicaments pharmaceutiques ayant occasionné une interruption volontaire de grossesse (IVG) et complicité de ce délit. Il s’agit d’A.C, étudiante en première année en Secrétariat et Bureautique, A.F, étudiant en première année en sociologie, A.C Master 2 en Commerce International.



En effet, le 30 juin dernier, l’étudiante en première année en Secrétariat et Bureautique, née en 1997, a été jointe par une fille qui lui a demandé des médicaments abortifs. Loin de se douter qu’il s’agissait d’un piège, A.C qui a accepté de lui filer les médicaments pour un montant de 30.000 F Cfa, lui fixe un rendez-vous le 02 juillet devant son établissement. Arrivée sur les lieux, la jeune étudiante se fait arrêter.



Interrogée par les limiers, elle avoue qu’elle se ravitaille auprès d’un ami, vendeur dans une pharmacie. Pour 6,786, il lui livre 3 paquets contenant chacun 10 comprimés. Et, qu’elle revendait le tout à 50. 000 C Cfa, parfois 30. 000 C Fa.



L’enquête menée par la Section Mœurs de la Police a permis de mettre aux arrêts deux autres étudiants qui faisaient partie de la bande. Ils ont été tous déférés devant le Procureur, informe "L'As".











Pressafrik