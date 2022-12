Vente de pommes de terre impropres à la consommation entre Pikine et Keur Massar: Deux individus placés en garde-à-vue Les services départementaux du commerce de Pikine et de Keur Massar ont procédé à la saisie et au retrait du marché d'une importante quantité de pommes de terre impropres à la consommation humaine et exclusivement réservées à la semence. Deux individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés. L'As

Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux prix fixés par le Président Macky Sall pour combattre la cherté de la vie, les agents du ministère du Commerce sont à pied œuvre pour faire appliquer les directives du locataire du Palais. C’est dans un contexte que les services départementaux du commerce de Pikine et de Keur Massar ont saisi une importante quantité de pommes de terre impropres à la consommation humaine et exclusivement réservées à la semence. Ce qui a entrainé l’arrestation de deux personnes. «Le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME informe que les services départementaux du commerce de Pikine et de Keur Massar viennent de procéder à la saisie et au retrait du marché d'une quantité de pommes de terre impropres à la consommation humaine et exclusivement réservées à la semence. Deux personnes mises en cause sont actuellement en garde à vue au commissariat de Pikine suite à la réquisition de la Direction du commerce intérieur », renseigne le ministère du Commerce dans un communiqué parcouru par «L’As».



Les faits qui sont reprochés à ces deux individus sont détournement de la destination d'un produit subventionné par l'Etat, infraction aux règles de facturation par l'absence de traçabilité dans les opérations de vente effectuées, tromperie sur la qualité par la mise sur le marché d'un produit impropre à la consommation. « Au regard de ces infractions à la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, la procédure de déferrement devant le Procureur du Tribunal d'instance de Pikine est en cours. Les produits saisis sont présentement dans les locaux des services départementaux de Pikine et Keur Massar», informent les services de Abdou Karim Fofana. Pour mieux faire leur travail, les agents du département ministériel dirigé par Abdou Karim Fofana sollicitent la collaboration des populations. «Par ailleurs, il tient à rassurer les consommateurs que toutes les dispositions appropriées seront prises pour veiller au respect des prix et de la qualité des produits sur le marché. Enfin, le ministère du Commerce, de la Consommation et des PME invite les consommateurs sénégalais à appeler sur le numéro vert 800 80 77 77 pour signaler tout contrevenant à la réglementation en vigueur», indique-t-il.

